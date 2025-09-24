Глава МЗС Естонії про останні заяви Трампа: потужний сигнал

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає "потужним сигналом" останні заяви президента США Дональда Трампа, який запропонував збивати російські літаки, що порушують повітряний простір країн НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника естонського зовнішньополітичного відомства наводить ERR.

Тсахкна зазначив, що дії США і союзників НАТО демонструють тверду прихильність принципам колективної оборони і територіальної цілісності альянсу.

За його словами, заяви Трампа – це "потужний сигнал мовою сили, який розуміє Путін".

"Події останніх днів показують, що зусилля Естонії щодо забезпечення чіткої відповіді союзників на російські провокації дають результати", – додав Тсахкна.

Естонський міністр позитивно оцінив заяви Трампа, що стосуються України і її шансів на відвоювання своїх територій.

"Естонія постійно стверджувала, що Росія не домоглася серйозного прориву на полі бою і що за достатнього політичного та економічного тиску її можна перемогти. Президент Трамп підтвердив цю позицію на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським", – наголосив він.

Тсахкна також вкотре закликав якнайшвидше збільшити міжнародний тиск на Росію.

Варто зазначити, що глава європейської дипломатії Кая Каллас також схвально відреагувала на останні заяви президента США Дональда Трампа щодо того, що Україна має шанси відновити контроль над своєю територією.

Як відомо, Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Він також казав, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують його повітряний простір.