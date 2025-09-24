В ЄС відреагували на заяву Трампа про шанси України відвоювати території

Глава європейської дипломатії Кая Каллас схвально відреагувала на останні заяви президента США Дональда Трампа щодо того, що Україна має шанси відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Про це вона сказала у коментарі журналістам, повідомляє "Європейська правда".

Каллас зазначила, що в ЄС налаштовані "дуже позитивно" стосовно останніх висловлювань Трампа.

"Це все правильно. Ми маємо припинити купувати енергоносії у Росії. Так, а Україна має виграти цю війну. І всі інші речі, які він (Трамп. – Ред.) говорив про Україну та Росію", – заявила топдипломатка ЄС.

Вона назвала заяву Трампа "дуже сильною", а також додала, що від чинного американського президента раніше не чули таких висловлювань.

"Тож це добре, що ми зараз однаково розуміємо одне одного… Як я вже казала, більше глобальних партнерів мають тиснути на Росію, щоб припинити цю війну, оскільки зрозуміло, що вони ескалюють і не хочуть миру. Тому все, що ми можемо зробити в цьому відношенні всіма учасниками, буде чудово", – зауважила Каллас.

Напередодні президент США Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

До того ж Трамп пригрозив високими тарифами Індії та Китаю за купівлю російських енергоресурсів та очікує того ж від Європи.

Читайте також на цю тему - Санкції під тиском Трампа: як ЄС наблизився до найпотужніших обмежень проти Росії.