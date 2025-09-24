У Німеччині кажуть, що нова риторика Трампа дає надію на сильніші санкції проти РФ
У Німеччині побачили надію на посилення санкцій проти Росії після низки заяв президента США Дональда Трампа.
Про це заявив речник німецького уряду в ході брифінгу, його цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".
За словами представника уряду, висловлювання Трампа збігається з позицією офіційного Берліна.
"Основний тон (заяв Трампа) відповідає політичним цілям уряду Німеччини, який впродовж тижнів і місяців працює над тим, щоб тиск Заходу на агресора, Росію, залишався високим і посилювався", – зазначив він.
Як відомо, Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.
Він також казав, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують його повітряний простір.
