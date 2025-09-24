В Германии говорят, что новая риторика Трампа дает надежду на более сильные санкции против РФ

В Германии увидели надежду на усиление санкций против России после ряда заявлений президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил представитель немецкого правительства в ходе брифинга, его цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя правительства, высказывания Трампа совпадает с позицией официального Берлина.

"Основной тон (заявлений Трампа) соответствует политическим целям правительства Германии, которое на протяжении недель и месяцев работает над тем, чтобы давление Запада на агрессора, Россию, оставалось высоким и усиливалось", – отметил он.

Как известно, Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

Он также говорил, что НАТО должно сбивать российские самолеты, которые нарушают его воздушное пространство.

