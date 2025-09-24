Рада ЄС схвалить торговельну угоду з Україною "найближчими днями чи тижнями"

Переглянута угода Європейського Союзу з Україною про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі буде затверджена у Раді ЄС протягом найближчих тижнів.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила Елізабетта Сіракуза, представниця Гендиректорату з питань сільського господарства Єврокомісії (DG AGRI), під час засідання аграрного комітету Європейського парламенту 24 вересня.

Нова торговельна угода з Україною буде ухвалена ЄС найближчими тижнями.

"З боку ЄС процес затвердження триває, і ми сподіваємося, що Рада ЄС незабаром схвалить результати переговорів. Ми розуміємо, що це може зайняти кілька днів або максимум кілька тижнів", – повідомила Сіракуза.

Вона розповіла, що після затвердження Радою ЄС та "після завершення внутрішньої процедури в Україні, угода зможе бути формально прийнята Комітетом асоціації Україна-ЄС у його торговельній конфігурації".

Сіракуза нагадала, що переговори щодо перегляду Угоди про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною відбулися ще у червні.

Як повідомляла "Європейська правда", 30 червня стало відомо, що Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо основних принципів перегляду поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС після завершення дії автономних торговельних заходів (АТЗ), які запроваджували пільговий режим для українських експортерів до 5 червня 2025 року.

Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія вважають, що нова торговельна угода з Україною, яку пропонує Єврокомісія замість "торговельного безвізу", що завершився на початку червня, може дестабілізувати агроринки Євросоюзу.

На той час торговий представник України Тарас Качка повідомив про деталі оновленої угоди про вільну торгівлю з ЄС, яку погодили на початку тижня.