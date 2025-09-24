Совет ЕС одобрит торговое соглашение с Украиной "в ближайшие дни или недели"

Пересмотренное соглашение Европейского Союза с Украиной о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли будет утверждено в Совете ЕС в течение ближайших недель.

Об этом, как сообщает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила Элизабетта Сиракуза, представительница Генерального директората по вопросам сельского хозяйства Еврокомиссии (DG AGRI), во время заседания аграрного комитета Европейского парламента 24 сентября.

"Со стороны ЕС процесс утверждения продолжается, и мы надеемся, что Совет ЕС вскоре одобрит результаты переговоров. Мы понимаем, что это может занять несколько дней или максимум несколько недель", – сообщила Сиракуза.

Она рассказала, что после утверждения Советом ЕС и "после завершения внутренней процедуры в Украине соглашение сможет быть формально принято Комитетом ассоциации Украина–ЕС в его торговой конфигурации".

Сиракуза напомнила, что переговоры по пересмотру Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной проходили в июне, и 30 июня была достигнута принципиальная договоренность с украинской стороной.

30 июня стало известно, что Еврокомиссия завершила переговоры с Украиной об основных принципах пересмотра углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ПВЗСТ) между Украиной и ЕС после завершения действия автономных торговых мер (АТМ), которые вводили льготный режим для украинских экспортеров до 5 июня 2025 года.

Торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил о деталях обновленного соглашения о свободной торговле с ЕС, которое согласовали в начале недели.