На заході Німеччини виявили чергове втручання в роботу залізниці
Біля міста Кобленц, що у землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини, виявили навмисне пошкодження залізничного кабелю, що стало останнім у низці подібних інцидентів.
Як пише "Європейська правда", про це в середу повідомила місцева поліція.
За даними Deutsche Bahn та розслідування, яке здійснює поліція Тріра, 1 вересня близько 3:00 ночі сталася атака на залізничну інфраструктуру на ділянці залізниці Кобленц-Лютцель.
Її ціль вдалось виявити після трьох тижнів коливань напруги на залізничній лінії Нойвід-Кобленц.
"Невідомі особи зняли кришку кабельної шахти і перерізали високовольтний кабель товщиною приблизно 5 см. Це призвело до короткого замикання, що супроводжувалося спалахом і загорянням кабелю", – ідеться в повідомленні.
Інцидент не призвів до серйозних наслідків для залізничного руху завдяки автоматичному резервному живленню лінії електропередач, додали в поліції.
Це не перший випадок пошкодження залізничної інфраструктури в Німеччині в останні місяці.
На початку серпня невідомі паралізували лінію між Дюссельдорфом і Дуйсбургом за допомогою запалювальних пристроїв.
Цього тижня стало відомо про ймовірний акт саботажу на залізничній лінії Дюссельдорф-Кельн, де невідомі перерізали всі кабелі за допомогою болгарки. Це паралізувало важливий маршрут з півночі на південь вздовж Рейну.