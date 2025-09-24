На заході Німеччини виявили чергове втручання в роботу залізниці

Біля міста Кобленц, що у землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини, виявили навмисне пошкодження залізничного кабелю, що стало останнім у низці подібних інцидентів.

Як пише "Європейська правда", про це в середу повідомила місцева поліція.

За даними Deutsche Bahn та розслідування, яке здійснює поліція Тріра, 1 вересня близько 3:00 ночі сталася атака на залізничну інфраструктуру на ділянці залізниці Кобленц-Лютцель.

Її ціль вдалось виявити після трьох тижнів коливань напруги на залізничній лінії Нойвід-Кобленц.

"Невідомі особи зняли кришку кабельної шахти і перерізали високовольтний кабель товщиною приблизно 5 см. Це призвело до короткого замикання, що супроводжувалося спалахом і загорянням кабелю", – ідеться в повідомленні.

Інцидент не призвів до серйозних наслідків для залізничного руху завдяки автоматичному резервному живленню лінії електропередач, додали в поліції.

Це не перший випадок пошкодження залізничної інфраструктури в Німеччині в останні місяці.

На початку серпня невідомі паралізували лінію між Дюссельдорфом і Дуйсбургом за допомогою запалювальних пристроїв.

Цього тижня стало відомо про ймовірний акт саботажу на залізничній лінії Дюссельдорф-Кельн, де невідомі перерізали всі кабелі за допомогою болгарки. Це паралізувало важливий маршрут з півночі на південь вздовж Рейну.