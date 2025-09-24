На западе Германии обнаружили очередное вмешательство в работу железной дороги

Возле города Кобленц, что в земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии, обнаружили умышленное повреждение железнодорожного кабеля, что стало последним в череде подобных инцидентов.

Как пишет "Европейская правда", об этом в среду сообщила местная полиция.

По данным Deutsche Bahn и расследования, которое проводит полиция Трира, 1 сентября около 3:00 ночи произошла атака на железнодорожную инфраструктуру на участке железной дороги Кобленц-Лютцель.

Ее цель удалось выявить после трех недель колебаний напряжения на железнодорожной линии Нойвид-Кобленц.

"Неизвестные лица сняли крышку кабельной шахты и перерезали высоковольтный кабель толщиной примерно 5 см. Это привело к короткому замыканию, сопровождавшемуся вспышкой и возгоранием кабеля", – говорится в сообщении.

Инцидент не привел к серьезным последствиям для железнодорожного движения благодаря автоматическому резервному питанию линии электропередач, добавили в полиции.

Это не первый случай повреждения железнодорожной инфраструктуры в Германии в последние месяцы.

В начале августа неизвестные парализовали линию между Дюссельдорфом и Дуйсбургом с помощью зажигательных устройств.

На этой неделе стало известно о вероятном акте саботажа на железнодорожной линии Дюссельдорф-Кельн, где неизвестные перерезали все кабели с помощью болгарки. Это парализовало важный маршрут с севера на юг вдоль Рейна.