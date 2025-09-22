У Німеччині поліція розслідує нову диверсію, яка порушила рух поїздів

Німецька поліція у понеділок заявила, що розслідує можливий "політичний мотив", після того як було перерізано кабелі між Кельном і Дюссельдорфом, що призвело до значних збоїв у русі поїздів в регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За даними поліції, кабелі було перерізано вночі в районі Леверкузена.

Поліція, що спеціалізується на злочинах на політичному ґрунті, веде розслідування і каже, що "вже виявлено перші зачіпки".

Нещодавно десятки тисяч людей у Берліні залишилися без електрики на кілька днів після того, як загорілися дві високовольтні опори лінії електропередачі. У листі, опублікованому на лівій платформі, йшлося про те, що атака була спрямована на розташований поблизу науковий парк, у якому розташована низка компаній із "військово-промислового комплексу".

Повідомляли також, що ключова залізнична лінія між Ганновером і Берліном була перекрита на вихідних після того, як пожежа знищила сигнальну будку, і поліція підозрює підпал.