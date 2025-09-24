Президентка Єврокомісії виступила на підтримку вікових обмежень для користування соцмережами

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала заклик встановити мінімальний вік для доступу до соціальних мереж.

Заяву фон дер Ляєн наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила очільниця ЄК, Багато країн Європейського Союзу "вважають, що настав час встановити "цифрове повноліття" для доступу до соціальних мереж".

"І я повинна сказати вам, що як мати сімох дітей і бабуся п'ятьох онуків, я поділяю їхню точку зору", – заявила вона під час заходу на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Фон дер Ляєн підтвердила плани щодо створення групи експертів ЄС для "оцінки того, які кроки мають сенс на європейському рівні".

В останні місяці деякі країни Євросоюзу публічно заявили про прагнення обмежити доступ дітей до соцмереж. Лідером у цьому процесі є Франція, чий президент Емманюель Макрон заявив про бажання заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років.

У Німеччині міністерка юстиції Стефані Хубіг також виступила за встановлення вікового обмеження для користувачів соціальних мереж.