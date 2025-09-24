Президент Еврокомиссии выступила в поддержку возрастных ограничений для пользования соцсетями

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала призыв установить минимальный возраст для доступа к социальным сетям.

Заявление фон дер Ляйен приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Как отметила глава ЕК, многие страны Европейского Союза "считают, что пришло время установить "цифровое совершеннолетие" для доступа к социальным сетям".

"И я должна сказать вам, что как мать семерых детей и бабушка пятерых внуков, я разделяю их точку зрения", – заявила она во время мероприятия на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Фон дер Ляйен подтвердила планы по созданию группы экспертов ЕС для "оценки того, какие шаги имеют смысл на европейском уровне".

В последние месяцы некоторые страны Евросоюза публично заявили о стремлении ограничить доступ детей к соцсетям. Лидером в этом процессе является Франция, чей президент Эмманюэль Макрон заявил о желании запретить социальные сети для детей до 15 лет.

В Германии министр юстиции Стефани Хубиг также выступила за установление возрастного ограничения для пользователей социальных сетей.