Як Трамп змінив риторику щодо України і чи можна їй довіряти

Президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що Україна здатна виграти війну і повернути всі свої території.

Навіть більше – Дональд Трамп схарактеризував Росію як "паперового тигра" (що викликало вже вкрай гостру реакцію у Кремлі), а також – висловив захоплення відважністю українського президента Володимира Зеленського.

І нарешті – президент США визнав вирішальну роль НАТО та Європи у підтримці Києва.

Про розворот Дональда Трампа, який роками говорив про "швидкий мир" і можливі компроміси з Кремлем, читайте в колонці кандидатки політичних наук, виконавчої директорки YES Світлани Ковальчук Трамп на боці України? Чи матиме наслідки зміна риторики президента США. Далі – стислий її виклад.

На Генасамблеї ООН Трамп уперше відкрито заявив, що Україна може вигнати Росію з усіх територій 1991 року. У дописі на своїй платформі Truth Social він уточнив, що Київ може "повернути всю Україну в її оригінальній формі" й навіть "піти далі", хоча не пояснив, що мав на увазі.

Республіканський сенатор Ліндсі Грем одразу назвав цю заяву "gamechanger" і наголосив: "з продажем американської зброї НАТО для України військове рівняння для Росії кардинально змінюється".

А на додачу – Ліндсі Грем закликав Європу до економічного тиску на Китай, Індію та Бразилію, які досі купують дешеві російські енергоносії.

"Водночас Трамп не змінив своєї улюбленої тактики: Європа стала і партнером, і мішенню", – звертає увагу авторка колонки.

Адже американський президент визнав, що без європейської допомоги Україна не зможе перемогти, але паралельно заявив, що європейські країни "йдуть у пекло" через міграцію й "фінансують війну проти себе", купуючи російські нафту й газ.

Особливо різко пролунали слова Трампа після серії російських провокацій у повітрі. Він закликав союзників збивати російські літаки й дрони, що порушують повітряний простір НАТО. Йшлося про інциденти в Польщі, Естонії, Румунії та після атаки дронами на Данію.

"Поки що нова риторика президента США виглядає як спроба посилити тиск на РФ, не приймаючи натомість жодних стратегічних рішень", – вважає Світлана Ковальчук.

Отже, на думку виконавчої директорки YES, останні заяви Дональда Трампа справді звучать як історичний розворот: від "швидкого миру" до "повної перемоги України".

А посол України у США Ольга Стефанішина назвала вчорашню зустріч Зеленського й Трампа у Нью-Йорку "найдовшою і найзмістовнішою" й підкреслила, що йшлося про довіру.

За словами авторки, нова риторика корисна для Києва як аргумент, але справжнім тестом стане лише одне – наскільки швидко і масштабно підуть поставки за PURL.

"Єдиним конкретним кроком, який можна поставити поруч із новою риторикою, стали повідомлення про програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List)", – пише Ковальчук.

Адміністрація Трампа офіційно схвалила чотири пакети озброєнь для України.

Ще одним тестом, на думку авторки колонки, стане питання про те, чи готові США реально розділити тягар війни з Європою.

Виконавча директорка YES також попереджає, що нова риторика може зазнати "розвороту на 180 градусів", як це вже неодноразово було у нинішнього президента США, і невідомо, наскільки буде тривалою.

І чи зможе Дональд Трамп "продати" цю риторику MAGA-спільноті в США, яка в цілому налаштована недружньо до України, задається питанням виконавча директорка YES.

