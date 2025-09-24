Как Трамп изменил риторику в отношении Украины и можно ли ей доверять

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что Украина способна выиграть войну и вернуть все свои территории.

Более того, Дональд Трамп охарактеризовал Россию как "бумажного тигра" (что вызвало крайне острую реакцию в Кремле), а также выразил восхищение отважностью украинского президента Владимира Зеленского.

И наконец, президент США признал решающую роль НАТО и Европы в поддержке Киева.

О развороте Дональда Трампа, который годами говорил о "быстром мире" и возможных компромиссах с Кремлем, читайте в колонке кандидата политических наук, исполнительного директора YES Светланы Ковальчук Трамп на стороне Украины? Имеет ли последствия изменение риторики президента США. Далее – краткое изложение.

На Генассамблее ООН Трамп впервые открыто заявил, что Украина может выгнать Россию со всех территорий 1991 года. В посте на своей платформе Truth Social он уточнил, что Киев может "вернуть всю Украину в ее первоначальном виде" и даже "пойти дальше", хотя не пояснил, что имел в виду.

Республиканский сенатор Линдси Грэм сразу назвал это заявление "gamechanger" и подчеркнул: "С продажей американского оружия НАТО для Украины военное уравнение для России кардинально меняется".

А в дополнение – Линдси Грэм призвал Европу к экономическому давлению на Китай, Индию и Бразилию, которые до сих пор покупают дешевые российские энергоносители.

"В то же время Трамп не изменил своей любимой тактики: Европа стала и партнером, и мишенью", – обращает внимание автор колонки.

Ведь американский президент признал, что без европейской помощи Украина не сможет победить, но параллельно заявил, что европейские страны "идут в ад" из-за миграции и "финансируют войну против себя", покупая российскую нефть и газ.

Особенно резко прозвучали слова Трампа после серии российских провокаций в воздухе. Он призвал союзников сбивать российские самолеты и дроны, нарушающие воздушное пространство НАТО. Речь шла об инцидентах в Польше, Эстонии, Румынии и после атаки дронами на Данию.

"Пока что новая риторика президента США выглядит как попытка усилить давление на РФ, не принимая при этом никаких стратегических решений", – считает Светлана Ковальчук.

Итак, по мнению исполнительного директора YES, последние заявления Дональда Трампа действительно звучат как исторический разворот: от "быстрого мира" к "полной победе Украины".

А посол Украины в США Ольга Стефанишина назвала вчерашнюю встречу Зеленского и Трампа в Нью-Йорке "самой длинной и содержательной" и подчеркнула, что речь шла о доверии.

По словам автора, новая риторика полезна для Киева как аргумент, но настоящим тестом станет только одно – насколько быстро и масштабно пойдут поставки по PURL.

"Единственным конкретным шагом, который можно поставить рядом с новой риторикой, стали сообщения о программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List)", – пишет Ковальчук.

Администрация Трампа официально одобрила четыре пакета вооружений для Украины.

Еще одним тестом, по мнению автора колонки, станет вопрос о том, готовы ли США реально разделить бремя войны с Европой.

Исполнительный директор YES также предупреждает, что новая риторика может подвергнуться "развороту на 180 градусов", как это уже неоднократно было у нынешнего президента США, и неизвестно, насколько она будет продолжительной.

И сможет ли Дональд Трамп "продать" эту риторику MAGA-сообществу в США, которое в целом настроено недружелюбно к Украине, задается вопросом исполнительный директор YES.

