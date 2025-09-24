Трамп похвалив хоробрість Зеленського після Генасамблеї ООН

Американський президент Дональд Трамп висловив захоплення відважністю українського лідера Володимира Зеленського.

Про це написав Білий дім у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Після зустрічі Зеленського і Трампа на полях Генеральної асамблеї ООН, Білий дім опублікував захоплення американським лідером хоробрістю українського президента.

"Він хоробрий чоловік і веде запеклу боротьбу", – заявив Трамп.

Напередодні президент США Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Варто нагадати, що в лютому Трамп кілька разів назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

Згодом Трамп висловив здивування тим, що раніше кілька разів назвав президента України диктатором.