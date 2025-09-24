Трамп похвалив хоробрість Зеленського після Генасамблеї ООН
Американський президент Дональд Трамп висловив захоплення відважністю українського лідера Володимира Зеленського.
Про це написав Білий дім у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Після зустрічі Зеленського і Трампа на полях Генеральної асамблеї ООН, Білий дім опублікував захоплення американським лідером хоробрістю українського президента.
"Він хоробрий чоловік і веде запеклу боротьбу", – заявив Трамп.
Напередодні президент США Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.
Варто нагадати, що в лютому Трамп кілька разів назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.
Згодом Трамп висловив здивування тим, що раніше кілька разів назвав президента України диктатором.