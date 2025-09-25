ЗМІ: Ердоган хоче укласти в США авіаційні та енергетичні угоди

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вперше за шість років відвідає Білий дім з метою укласти низку угод.

Про це пише агентство Bloomberg, яке поспілкувалося із низкою турецьких посадовців, передає "Європейська правда".

За словами турецьких посадовців, оскільки угоди ще не укладені, зустріч із президентом США Дональдом Трампом у четвер, 25 вересня, має прокласти шлях для Туреччини до придбання всього: від винищувачів Lockheed Martin Corp. і літаків Boeing Co. до скрапленого природного газу на суму понад $50 млрд.

Найбільша частка потенційних угод може припадати на авіацію.

За словами турецьких посадовців, Boeing і Lockheed Martin можуть отримати замовлення на 250 комерційних літаків, а також додаткові винищувачі F-16.

Зазначимо, напередодні поліція Нью-Йорка не пропускала Ердогана через проїзд кортежу Трампа.

Нагадаємо, у липні президент Туреччини висловив упевненість, що його країна отримає доступ до американської програми F-35 відповідно до домовленості з Дональдом Трампом.

Причиною виключення Анкари з програми стало її рішення придбати російські системи протиповітряної оборони С-400. Наразі не було публічних сигналів, що Туреччина планує від них відмовитись.

Посол США в Туреччині Том Баррак казав, що до кінця 2025 року можливе вирішення тривалої суперечки щодо літаків F-35.