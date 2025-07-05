Ердоган упевнений, що Трамп розблокує поставки F-35 Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість, що його країна отримає доступ до американської програми F-35 відповідно до домовленості з Дональдом Трампом.

Про це він сказав журналістам у суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

Ердоган заявив, що представники Туреччини обговорили зі США питання поставок F-35 і "стежать за його вирішенням".

"Я вірю, що пан Трамп дотримається нашої домовленості з цього питання. Я вважаю, що поставки F-35 до Туреччини будуть здійснюватися поступово протягом його президентського терміну", – додав він.

Турецький лідер не уточнив, про яку домовленість ідеться, але він зустрічався з Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі наприкінці червня.

Окремо Ердоган підкреслив, що F-35 потрібні Анкарі для зміцнення безпеки і виконання зобовʼязань у межах НАТО.

Туреччина планувала закупити близько 100 винищувачів F-35 пʼятого покоління, побудованих американською компанією Lockheed Martin Corp. Але її виключили з програми у 2019 році після рішення купити системи С-400 у Росії.

Анкара не захотіла відмовлятись від С-400 для розблокування купівлі американських винищувачів.

Днями посол США в Туреччині Том Баррак заявив, що до кінця 2025 року можливе вирішення тривалої суперечки щодо літаків F-35.