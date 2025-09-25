СМИ: Эрдоган хочет заключить в США авиационные и энергетические соглашения

Президент Турции Реджеп Эрдоган впервые за шесть лет посетит Белый дом с целью заключить ряд соглашений.

Об этом пишет агентство Bloomberg, которое пообщалось с рядом турецких чиновников, передает "Европейская правда".

По словам турецких чиновников, поскольку соглашения еще не заключены, встреча с президентом США Дональдом Трампом в четверг, 25 сентября, должна проложить путь для Турции к приобретению всего: от истребителей Lockheed Martin Corp. и самолетов Boeing Co. до сжиженного природного газа на сумму более $50 млрд.

Наибольшая доля потенциальных сделок может припадать на авиацию.

По словам турецких чиновников, Boeing и Lockheed Martin могут получить заказ на 250 коммерческих самолетов, а также дополнительные истребители F-16.

Отметим, накануне полиция Нью-Йорка не пропускала Эрдогана из-за проезда кортежа Трампа.

Напомним, в июле президент Турции выразил уверенность, что его страна получит доступ к американской программе F-35 в соответствии с договоренностью с Дональдом Трампом.

Причиной исключения Анкары из программы стало ее решение приобрести российские системы противовоздушной обороны С-400. Пока не было публичных сигналов, что Турция планирует от них отказаться.

Посол США в Турции Том Баррак говорил, что до конца 2025 года возможно решение длительного спора по самолетам F-35.