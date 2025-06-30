Посол США в Туреччині очікує на вирішення суперечки щодо F-35 до кінця року

Посол США в Туреччині Том Баррак вважає, що до кінця року можливе вирішення тривалої суперечки щодо літаків F-35.

Його слова цитує агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Баррак заявив, що США та Туреччина зараз прагнуть "нового початку" і що Конгрес готовий повернутися до цього питання.

"Я вірю, що до кінця року ми маємо шанс знайти рішення", – сказав він.

За його словами, у найближчі кілька місяців відбудуться нові зустрічі між лідерами країн та міністрами закордонних справ.

"Такі питання, як F-35, F-16, С-400, санкції та мита, є другорядними для нашої місії. Вперше США і Туреччина взяли на себе зобов'язання бути партнерами в наступальних, а не лише оборонних діях", – додав він.

Як зазначило агентство, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що, на його думку, президент США Дональд Трамп має "добру волю" щодо питання продажу винищувачів F-35 Туреччині, після зустрічі двох лідерів на саміті НАТО минулого тижня.

Анкара послідовно наполягає на поверненні до програми розробки винищувачів F-35 або на відшкодуванні близько $1,3 млрд, які вона сплатила до виключення з програми в 2019 році через придбання російських систем протиракетної оборони С-400.

Зазначимо, Анкара не захотіла відмовлятися від С-400, як того вимагає Вашингтон, але має великі надії, що Трамп погодиться внести поправки до закону CAATSA, щоб Туреччина змогла придбати літаки F-35, побудовані компанією Lockheed Martin.

Вирішення суперечки щодо російських С-400 може призвести до безпрецедентного зростання співпраці в оборонній галузі між давніми союзниками.

Поза оборонною сферою Туреччина розглядає можливість збільшення імпорту скрапленого природного газу з США і працює над остаточним оформленням замовлення на літаки Boeing.