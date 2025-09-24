Поліція Нью-Йорка зупинила Ердогана через кортеж Трампа

Поліція Нью-Йорка не пропускала президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана через проїзд кортежу його американського колеги Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Як зазначає агентство, Ердоган разом зі своєю делегацією мусив чекати на вулиці, поки проїде кортеж Трампа.

ABD polisi Trump'ın konvoyu geçeceği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibini cadde ortasında bekletti pic.twitter.com/RClmcRATnG – DW Türkçe (@dw_turkce) September 24, 2025

На кадрах, поширених у соціальних мережах, видно, як турецький лідер чекає на вулиці в оточенні своїх охоронців, а поліцейські не дають великому натовпу пройти вулицею.

На відео Ердоган виглядав помітно роздратованим.

Раніше повідомляли, що через кортеж Трампа нью-йоркська поліція також зупиняла французького президента Емманюеля Макрона.

Французький посадовець повідомив, що президент Макрон скористався цією нагодою, "щоб зателефонувати Дональду Трампу під час пішої прогулянки".