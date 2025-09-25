Мерц запропонував використати заморожені росактиви, щоб надати Україні кредит

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав ЄС використати заморожені російські активи, щоб надати Україні кредит у розмірі 140 мільярдів євро для того, щоб продемонструвати "стійкість" проти російської агресії.

Про це німецький канцлер написав у статті для Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Різко змінивши початковий скептицизм Німеччини щодо використання заморожених росактивів, Мерц заявив, що кредит має бути використаний для фінансування військової техніки, причому уряди країн ЄС мають ухвалювати рішення про закупівлі разом з Києвом.

У статті Мерц наполягає на тому, що ЄС повинен знайти правовий механізм для використання активів, а також зазначає, що необхідно "систематично і масово підвищувати ціну російської агресії".

За його словами, ЄС може надати безвідсотковий кредит у розмірі майже 140 млрд євро "без втручання у права власності".

"Ця позика буде повернута лише після того, як Росія компенсує Україні збитки, завдані нею під час цієї війни", – додав очільник уряду Німеччини.

Він закликав використати росактиви у масштабах, "які забезпечать військову стійкість України на кілька років".

Мерц підкреслив, що кошти мають бути спрямовані виключно на закупівлю військової техніки, а не на покриття загального бюджету України.

"Така всеосяжна програма повинна також сприяти зміцненню і розширенню європейської оборонної промисловості. Це слугуватиме як нашій колективній безпеці, так і європейському суверенітету", – переконаний він.

Згідно з пропозицією канцлера, спочатку кредит буде гарантований державами-членами, а потім забезпечений заставою з коштів наступного довгострокового бюджету ЄС на 2028 рік.

На його думку, цей механізм має бути схвалений більшістю держав-членів ЄС.

"Зараз настав момент застосувати ефективний важіль, який зірве цинічну гру російського президента з вигравання часу і змусить його сісти за стіл переговорів", – підкреслив Мерц.

Заморожені росактиви складаються здебільшого з європейських, американських і британських державних облігацій, які зберігаються в Euroclear, європейському депозитарії цінних паперів у Бельгії. Зараз Брюссель прагне розблокувати частину цих грошей з наступного року.

ЗМІ раніше писали, що згідно з однією з пропозицій, Європа фактично позичить ці активи Києву, обіцяючи при цьому покрити будь-які збитки, яких зазнає Euroclear. Якщо Росія не виплатить Україні репарації наприкінці війни, ЄС просто повинен буде продовжити санкції, щоб уникнути необхідності обирати між конфіскацією активів і виплатою коштів Euroclear.

