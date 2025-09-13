ЗМІ: ЄС готує "креативний" спосіб передати Україні мільярди євро заморожених росактивів

Європейська комісія пропонує нову ідею, як відправити мільярди євро заморожених російських активів в Україну, замінивши гроші, переказані Києву, векселями, забезпеченими ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Брюссель намагається вирішити одну з найгостріших проблем з початку війни – Захід може конфіскувати відсотки, отримані від російських активів, але не величезні суми капіталу, які могли б суттєво вплинути на здатність України захищати себе і відновлюватися.

Нова пропозиція, яку один посадовець назвав "юридично креативною", може вивільнити значний потік додаткового фінансування для військових зусиль Києва без технічної експропріації самих російських активів, що було б юридично ризиковано.

За словами чотирьох посадовців, поінформованих з цього питання, представники Єврокомісії запропонували цю ідею заступникам міністрів фінансів за зачиненими дверима в Брюсселі в четвер. Пропозиція була сприйнята з обережним ентузіазмом, але жодних домовленостей чи зобов'язань не було досягнуто. Один з посадовців сказав, що офіційна пропозиція може з'явитися незабаром.

Майже 200 мільярдів євро російських активів були заморожені після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Більшість активів знаходиться у фінансовій установі Euroclear, що базується в Брюсселі.

Оскільки наступного року Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету у розмірі 8 мільярдів євро, країни ЄС обговорюють нові ідеї щодо продовження фінансування понівеченої війною країни на тлі обмежених внутрішніх бюджетів.

Обмінявши готівку на короткострокові облігації ЄС з нульовим купоном, Єврокомісія вважає, що це дозволить їй уникнути звинувачень у вилученні грошей. За словами посадовців, ця ідея ще не затверджена, і інші варіанти використання російських активів також перебувають на столі.

Згідно з правилами, будь-які активи Euroclear, що підлягають погашенню, повинні бути переведені на депозитний рахунок у Європейському центральному банку, який, у свою чергу, виплачує відсотки на ці кошти.

Досі ЄС використовував отримані відсотки для погашення своєї частки кредиту G7 у розмірі 45 мільярдів євро, який незабаром буде повністю виплачений Україні.

Тепер, коли в Україні закінчуються гроші, Комісія запропонувала використати ці грошові депозити в ЄЦБ для фінансування "Позики на репарації", щоб допомогти підтримати Україну в найближчі роки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня заявила про необхідність термінового розробити нове рішення щодо військового фінансування України на основі заморожених російських активів.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево минулого тижня повторив рішучу позицію своєї країни щодо неприпустимості конфіскації заморожених російських активів, які в основному зберігаються в бельгійських банках, для надання допомоги Україні.

Прево відкинув і альтернативний варіант, запропонований Великою Британією, – потенційний переказ заморожених активів до окремого інвестиційного фонду.