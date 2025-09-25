Мерц предложил использовать замороженные росактивы, чтобы предоставить Украине кредит

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал ЕС использовать замороженные российские активы, чтобы предоставить Украине кредит в размере 140 миллиардов евро для того, чтобы продемонстрировать "устойчивость" против российской агрессии.

Об этом немецкий канцлер написал в статье для Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Резко изменив первоначальный скептицизм Германии по использованию замороженных росактивов, Мерц заявил, что кредит должен быть использован для финансирования военной техники, причем правительства стран ЕС должны принимать решение о закупках вместе с Киевом.

В статье Мерц настаивает на том, что ЕС должен найти правовой механизм для использования активов, а также отмечает, что необходимо "систематически и массово повышать цену российской агрессии".

По его словам, ЕС может предоставить беспроцентный кредит в размере почти 140 млрд евро "без вмешательства в права собственности".

"Этот заем будет возвращен только после того, как Россия компенсирует Украине убытки, причиненные ею во время этой войны", – добавил глава правительства Германии.

Он призвал использовать росактивы в масштабах, "которые обеспечат военную устойчивость Украины на несколько лет".

Мерц подчеркнул, что средства должны быть направлены исключительно на закупку военной техники, а не на покрытие общего бюджета Украины.

"Такая всеобъемлющая программа должна также способствовать укреплению и расширению европейской оборонной промышленности. Это будет служить как нашей коллективной безопасности, так и европейскому суверенитету", – убежден он.

Согласно предложению канцлера, сначала кредит будет гарантирован государствами-членами, а затем обеспечен залогом из средств следующего долгосрочного бюджета ЕС на 2028 год.

По его мнению, этот механизм должен быть одобрен большинством государств-членов ЕС.

"Сейчас настал момент применить эффективный рычаг, который сорвет циничную игру российского президента по выигрышу времени и заставит его сесть за стол переговоров", – подчеркнул Мерц.

Замороженные росактивы состоят в основном из европейских, американских и британских государственных облигаций, которые хранятся в Euroclear, европейском депозитарии ценных бумаг в Бельгии. Сейчас Брюссель стремится разблокировать часть этих денег со следующего года.

СМИ ранее писали, что согласно одному из предложений, Европа фактически одолжит эти активы Киеву, обещая при этом покрыть любые убытки, которые понесет Euroclear. Если Россия не выплатит Украине репарации в конце войны, ЕС просто должен будет продлить санкции, чтобы избежать необходимости выбирать между конфискацией активов и выплатой средств Euroclear.

