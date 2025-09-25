В Румунії визначились, як збивати літаки-порушники

Вища рада національної оборони Румунії у четвер, 25 вересня, завершила розробку методологічних рамок застосування законодавства про збиття безпілотників і військових літаків, які порушують повітряний простір країни.

Про це заявив міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну, його цитує Digi24, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника румунського оборонного відомства, у випадках порушення повітряного простору остаточне рішення приймає командувач операції, а у випадку з цивільними літаками-порушниками рішення залишається за міністром.

"Ми маємо справу з дронами, безпілотниками, де ми встановили детальним міністерським наказом ланцюг командування, хто що і як робить, з самого початку", – розповів він.

Водночас Моштяну наголосив, що застосування зброї і знищення літака "є крайнім заходом".

Він уточнив, що його застосують "якщо всі інші кроки ігноруються і літак не ідентифікує себе і не залишає повітряний простір Румунії".

Нагадаємо, у травні тодішній тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав закон, який розширив повноваження армії і дозволив збивати БПЛА, що незаконно перебувають у повітряному просторі країни.

Також варто зазначити, що 13 вересня румунський повітряний простір порушив російський безпілотник.