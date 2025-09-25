В Румынии определились, как сбивать самолеты-нарушители
Высший совет национальной обороны Румынии в четверг, 25 сентября, завершил разработку методологических рамок применения законодательства о сбивании беспилотников и военных самолетов, которые нарушают воздушное пространство страны.
Об этом заявил министр обороны Румынии Ионуц Моштяну, его цитирует Digi24, сообщает "Европейская правда".
По словам главы румынского оборонного ведомства, в случаях нарушения воздушного пространства окончательное решение принимает командующий операцией, а в случае с гражданскими самолетами-нарушителями решение остается за министром.
"Мы имеем дело с дронами, беспилотниками, где мы установили детальным министерским приказом цепь командования, кто что и как делает, с самого начала", – рассказал он.
В то же время Моштяну подчеркнул, что применение оружия и уничтожение самолета "является крайней мерой".
Он уточнил, что ее применят "если все другие шаги игнорируются и самолет не идентифицирует себя и не покидает воздушное пространство Румынии".
Напомним, в мае тогдашний временный президент Румынии Илие Боложан подписал закон, который расширил полномочия армии и позволил сбивать БПЛА, незаконно находящиеся в воздушном пространстве страны.
Также стоит отметить, что 13 сентября румынское воздушное пространство нарушил российский беспилотник.