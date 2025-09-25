Премʼєр Британії відповів Трампу: шаріат у Лондоні не планується

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер відкинув твердження Дональда Трампа, нібито мер Лондона хоче запровадити в місті закони шаріату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Під час виступу на сесії Генасамблеї ООН у вівторок президент США розкритикував мера Лондона Садіка Хана, назвавши його "жахливим" і сказавши, що місто "дуже змінилось".

"Тепер вони хочуть встановити закони шаріату, але ви не в тій країні", – додав він.

На запитання про коментарі Трампа британський премʼєр визнав, що в цьому їхні погляди не збігаються.

"Як ви бачили під час державного візиту (Трамп. – Ред.) минулого тижня, є багато речей, з якими президент і я згодні. І ми працюємо над ними разом. Є кілька речей, з якими ми не згодні. Це одна з них", – сказав Стармер.

Він додав, що ідея запровадження шаріату в Лондоні є "безглуздою", а Садіка Хана назвав "дуже хорошою людиною, яка насправді бореться з тяжкими злочинами".

Нагадаємо, під час державного візиту Трампа минулого тижня в центрі Лондона зібралась велика кількість демонстрантів, щоб висловити протест проти президента США.

Тоді повідомляли про затримання чотирьох осіб після того, як зображення Трампа разом з засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном були спроєктовані на Віндзорський замок.