У Лондоні, куди приїхав Трамп, проходять протести проти нього

Велика кількість демонстрантів зібралася у середу в центрі Лондона, щоб висловити протест проти державного візиту президента США Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють The Guardian та BBC.

Люди з великою кількістю протестних плакатів крокують від Портленд-Плейс до Парламентської площі.

фото: the guardian

фото: the guardian

Акцію організувала коаліція Stop Trump UK, до якої входять понад 50 організацій, що займаються кампаніями з боротьби з расизмом, захисту клімату та підтримки Палестини.

Зої Гарднер, одна з організаторів акції протесту, сказала, що Трамп "уособлює все, що ми ненавидимо".

"Ми хочемо, щоб наш уряд проявив твердість, мав трохи гордості і висловив те величезне почуття огиди, яке є до політики Дональда Трампа у Великій Британії", – сказала вона.

Трамп прибув до Великої Британії ввечері 16 вересня. Він став першим президентом США, який здійснить два державні візити до Великої Британії.

Раніше повідомляли про затримання чотирьох осіб після того, як зображення Трампа разом з засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном були спроєктовані на Віндзорський замок.