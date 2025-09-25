Премьер Британии ответил Трампу: шариат в Лондоне не планируется

Британский премьер-министр Кир Стармер отверг утверждение Дональда Трампа, что мэр Лондона якобы хочет ввести в городе законы шариата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН во вторник президент США раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, назвав его "ужасным" и сказав, что город "очень изменился".

"Теперь они хотят установить законы шариата, но вы не в той стране", – добавил он.

На вопрос о комментариях Трампа британский премьер признал, что в этом их взгляды не совпадают.

"Как вы видели во время государственного визита (Трампа. – Ред.) на прошлой неделе, есть много вещей, с которыми президент и я согласны. И мы работаем над ними вместе. Есть несколько вещей, с которыми мы не согласны. Это одна из них", – сказал Стармер.

Он добавил, что идея введения шариата в Лондоне является „бессмысленной", а Садика Хана назвал "очень хорошим человеком, который на самом деле борется с тяжкими преступлениями".

Напомним, во время государственного визита Трампа на прошлой неделе в центре Лондона собралось большое количество демонстрантов, чтобы выразить протест против президента США.

Тогда сообщали о задержании четырех человек после того, как изображения Трампа вместе с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном были спроецированы на Виндзорский замок.