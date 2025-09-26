У Москві заявили, що не знають ні про які попередження Європи щодо винищувачів РФ

У Міністерстві закордонних справ Росії назвали вигадками повідомлення у західних ЗМІ про те, що європейські дипломати непублічно передали Москві попередження про готовність збивати винищувачі РФ у разі подальших нахабних порушень повітряного простору членів НАТО.

Як повідомляє ТАСС, про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, пише "Європейська правда".

На запитання про публікацію Bloomberg, де з посиланням на джерела розповідають про передане Росії попередження, Захарова заявила, що "не розуміє, про що це", а далі назвала такі зливи ЗМІ "нагнітанням".

"Я це бачила, але взагалі не розумію, про що це. Мені здається, що це якісь чергові вигадки цього конкретного західного агентства", – заявила речниця, додавши, що це "новина в лапках" і її "зліпили, щоб розвивати тему абсолютно русофобської, агресивної, ненормальної риторики західноєвропейців".

"Мені здається, це робиться умисно й спеціально з метою зробити гучнішими заяви представників країн ЄС, які нагнітають цю агресивну риторику, атмосферу довкола Росії і загалом майбутнього європейського континенту…. Безперервно говорять про потребу мілітаризації, розправитися з нашою країною різними методами, звинуваченням там у безпілотниках, кібератаках і так далі", – додала Захарова.

За даними Bloomberg, очільники посольств Британії, Німеччини та Франції на "напруженій зустрічі у Москві" висловили стурбованість через порушення трьома російськими винищувачами повітряного простору Естонії 19 вересня.

Європейські дипломати попередили Росію, що готові вжити рішучих заходів у відповідь на подальші порушення, і констатували, що інцидент проти Естонії був навмисним, ідеться в публікації.

Представник РФ, за інформацією агентства, заявив європейським дипломатам, що останні інциденти з порушенням повітряного простору в Європі "були відповіддю на українські атаки на Крим", які нібито "були б неможливими без підтримки НАТО".

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що підтримує позицію Дональда Трампа про необхідність збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу.