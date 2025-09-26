В Москве заявили, что не знают ни о каких предупреждениях Европы об истребителях РФ

В Министерстве иностранных дел России назвали выдумками сообщения в западных СМИ о том, что европейские дипломаты непублично передали Москве предупреждение о готовности сбивать истребители РФ в случае дальнейших наглых нарушений воздушного пространства членов НАТО.

Как сообщает ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, пишет "Европейская правда".

На вопрос о публикации Bloomberg, где со ссылкой на источники рассказывают о переданном России предупреждении, Захарова заявила, что "не понимает, о чем это", а далее назвала такие утечки СМИ „нагнетанием".

"Я это видела, но вообще не понимаю, о чем это. Мне кажется, что это какие-то очередные выдумки этого конкретного западного агентства", – заявила пресс-секретарь, добавив, что это "новость в кавычках" и ее "слепили, чтобы развивать тему абсолютно русофобской, агрессивной, ненормальной риторики западноевропейцев".

"Мне кажется, это делается умышленно и специально с целью сделать более громкими заявления представителей стран ЕС, которые нагнетают эту агрессивную риторику, атмосферу вокруг России и в целом будущего европейского континента... Непрерывно говорят о необходимости милитаризации, расправиться с нашей страной различными методами, обвиняя там в беспилотниках, кибератаках и так далее", – добавила Захарова.

По данным Bloomberg, главы посольств Великобритании, Германии и Франции на "напряженной встрече в Москве" выразили обеспокоенность из-за нарушения тремя российскими истребителями воздушного пространства Эстонии 19 сентября.

Европейские дипломаты предупредили Россию, что готовы принять решительные меры в ответ на дальнейшие нарушения, и констатировали, что инцидент против Эстонии был преднамеренным, говорится в публикации.

Представитель РФ, по информации агентства, заявил европейским дипломатам, что последние инциденты с нарушением воздушного пространства в Европе "были ответом на украинские атаки на Крым", которые якобы "были бы невозможны без поддержки НАТО".

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что поддерживает позицию Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство Альянса.