Рютте підтримав позицію Трампа, що НАТО має збивати літаки РФ, "якщо необхідно"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що підтримує позицію Дональда Трампа про необхідність збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі Fox News.

Рютте запитали про його оцінку заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що НАТО має збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

На це він сказав, що "повністю погоджується" з Трампом, що літаки треба збивати, "якщо необхідно".

Генсек сказав, що військові Альянсу мають кілька десятиліть досвіду реагування на порушення з боку Росії.

"Це означає, що бойові пілоти та військові постійно оцінюють загрози і коли необхідно щонайменше супроводити ці літаки з території Альянсу. Але, якщо необхідно, ми також робитимемо більше і підемо на крайній захід, щоб захистити наше населення", – сказав Рютте.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що не виключає збиття російських літаків, які безвідповідально залітають у повітряний простір країн НАТО.

Водночас не всі поділяють таку позицію – зокрема президент Франції Емманюель Макрон.