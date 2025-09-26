Аеропорт у Данії закривали через фальшиву тривогу щодо дронів

Аеропорт Ольборга у Данії знову ненадовго закривали через повідомлення про нібито безпілотник неподалік – що у підсумку не підтвердилося.

Про це повідомляє TV2, пише "Європейська правда".

Об 11:40 25 вересня повітряний простір над аеропортом Ольборга закрили приблизно на годину через підозру одного з патрульних, що він бачить безпілотник.

"Ми мали велику присутність там цілий день, і один з наших співробітників помітив щось схоже на дрон. Ми ретельно обстежили район і не знайшли нічого", – пояснив представник поліції Крістіан Тільстед.

Протягом години, коли аеропорт не працював, довелось переспрямувати до інших аеропортів два прибуваючих рейси – з Фарерських островів та Копенгагена.

Тим часом поліцію у багатьох районах країни продовжують засипати повідомленнями про ймовірно побачені безпілотники.

Так, у поліції південної Ютландії отримала "дуже багато" дзвінків від людей, які кажуть, що ніби бачили щось підозріле.

Речник Нільс Крістіан Бастгольм зазначив, що "усі повідомлення сприймають серйозно і перевіряють", і швидко з’ясувалося, що причин для тривоги не було.

Те саме повідомляють у поліції Північної Ютландії. "За підсумками деяких дзвінків ми відправляли патрулі на перевірку, але виявилося, що там нічого не було", – розповів начальник цього регіонального осередку Крістіан Тільстед.

"Був дуже зоряний вечір, і коли довго дивитися вгору, можна почати щось бачити", – додав він.

Поліція Копенгагена каже про сотні дзвінків від стривожених людей, які припускають, що за останні дні бачили безпілотники в тому чи іншому місці.

"Ми сприймаємо усі повідомлення і намагаємося класифікувати їх", – розповів начальник поліції Єспер Франдсен. Він деталізував, що у разі таких дзвінків людям ставлять численні запитання, щоб одразу прояснити, наскільки ймовірно, що це справді був дрон, "а не зірка у небі чи літак".

Жодне з таких повідомлень за 25 вересня не підтвердилося.

Тих, кому ввижається безпілотник, просять за можливості зняти відео та показати поліції для кращого розуміння ситуації.

Також у поліції закликали дронарів-аматорів утриматися від використання своїх апаратів ближчим часом.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 вересня над територією Данії вдруге за тиждень літали невідомі БпЛА – у тому числі біля військових об’єктів. Через них призупиняв роботу аеропорт міста Ольборг на півночі Данії.

В уряді вважають новий інцидент з БпЛА над Данією гібридною атакою, що має на меті насамперед психологічний вплив, і що зі значною ймовірністю щось подібне повториться.

Також посадовці схиляються до думки, що безпілотники підняли у повітря десь неподалік.