Аеропорт у Данії закривали через фальшиву тривогу щодо дронів
Аеропорт Ольборга у Данії знову ненадовго закривали через повідомлення про нібито безпілотник неподалік – що у підсумку не підтвердилося.
Про це повідомляє TV2, пише "Європейська правда".
Об 11:40 25 вересня повітряний простір над аеропортом Ольборга закрили приблизно на годину через підозру одного з патрульних, що він бачить безпілотник.
"Ми мали велику присутність там цілий день, і один з наших співробітників помітив щось схоже на дрон. Ми ретельно обстежили район і не знайшли нічого", – пояснив представник поліції Крістіан Тільстед.
Протягом години, коли аеропорт не працював, довелось переспрямувати до інших аеропортів два прибуваючих рейси – з Фарерських островів та Копенгагена.
Тим часом поліцію у багатьох районах країни продовжують засипати повідомленнями про ймовірно побачені безпілотники.
Так, у поліції південної Ютландії отримала "дуже багато" дзвінків від людей, які кажуть, що ніби бачили щось підозріле.
Речник Нільс Крістіан Бастгольм зазначив, що "усі повідомлення сприймають серйозно і перевіряють", і швидко з’ясувалося, що причин для тривоги не було.
Те саме повідомляють у поліції Північної Ютландії. "За підсумками деяких дзвінків ми відправляли патрулі на перевірку, але виявилося, що там нічого не було", – розповів начальник цього регіонального осередку Крістіан Тільстед.
"Був дуже зоряний вечір, і коли довго дивитися вгору, можна почати щось бачити", – додав він.
Поліція Копенгагена каже про сотні дзвінків від стривожених людей, які припускають, що за останні дні бачили безпілотники в тому чи іншому місці.
"Ми сприймаємо усі повідомлення і намагаємося класифікувати їх", – розповів начальник поліції Єспер Франдсен. Він деталізував, що у разі таких дзвінків людям ставлять численні запитання, щоб одразу прояснити, наскільки ймовірно, що це справді був дрон, "а не зірка у небі чи літак".
Жодне з таких повідомлень за 25 вересня не підтвердилося.
Тих, кому ввижається безпілотник, просять за можливості зняти відео та показати поліції для кращого розуміння ситуації.
Також у поліції закликали дронарів-аматорів утриматися від використання своїх апаратів ближчим часом.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 вересня над територією Данії вдруге за тиждень літали невідомі БпЛА – у тому числі біля військових об’єктів. Через них призупиняв роботу аеропорт міста Ольборг на півночі Данії.
В уряді вважають новий інцидент з БпЛА над Данією гібридною атакою, що має на меті насамперед психологічний вплив, і що зі значною ймовірністю щось подібне повториться.
Також посадовці схиляються до думки, що безпілотники підняли у повітря десь неподалік.