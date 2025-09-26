Аэропорт в Дании закрыли из-за ложного сообщения о дроне

Аэропорт Ольборга в Дании снова ненадолго закрыли из-за сообщения о якобы беспилотнике неподалеку – что в итоге не подтвердилось.

Об этом сообщает TV2, пишет "Европейская правда".

В 11:40 25 сентября воздушное пространство над аэропортом Ольборга закрыли примерно на час из-за подозрения одного из патрульных, что он видит беспилотник.

"Мы были там весь день, и один из наших сотрудников заметил что-то похожее на дрон. Мы тщательно обследовали район и ничего не нашли", – пояснил представитель полиции Кристиан Тильстед.

В течение часа, когда аэропорт не работал, пришлось перенаправить в другие аэропорты два прибывающих рейса – с Фарерских островов и Копенгагена.

Между тем полицию во многих районах страны продолжают засыпать сообщениями о предположительно увиденных беспилотниках.

Так, полиция южной Ютландии получила "очень много" звонков от людей, которые говорят, что якобы видели что-то подозрительное.

Спикер Нильс Кристиан Бастгольм отметил, что "все сообщения воспринимают серьезно и проверяют", и быстро выяснилось, что причин для тревоги не было.

То же самое сообщают в полиции Северной Ютландии. "По итогам некоторых звонков мы отправляли патрули на проверку, но оказалось, что там ничего не было", – рассказал начальник этого регионального отделения Кристиан Тильстед.

"Был очень звездный вечер, и когда долго смотреть вверх, можно начать что-то видеть", – добавил он.

Полиция Копенгагена говорит о сотнях звонков от встревоженных людей, которые предполагают, что за последние дни видели беспилотники в том или ином месте.

"Мы принимаем все сообщения и пытаемся классифицировать их", – рассказал начальник полиции Йеспер Франдсен. Он уточнил, что в случае таких звонков людям задают многочисленные вопросы, чтобы сразу прояснить, насколько вероятно, что это действительно был дрон, "а не звезда в небе или самолет".

Ни одно из таких сообщений за 25 сентября не подтвердилось.

Тех, кому мерещится беспилотник, просят по возможности снять видео и показать полиции для лучшего понимания ситуации.

Также в полиции призвали пилотов-аматоров воздержаться от использования своих аппаратов в ближайшее время.

Напомним, поздно вечером 24 сентября над территорией Дании во второй раз за неделю летали неизвестные БПЛА – в том числе возле военных объектов. Из-за них приостанавливал работу аэропорт города Ольборг на севере Дании.

В правительстве считают новый инцидент с БПЛА над Данией гибридной атакой, цель которой в первую очередь психологическое воздействие, и что с большой вероятностью нечто подобное повторится.

Также чиновники склоняются к мнению, что беспилотники подняли в воздух где-то неподалеку.