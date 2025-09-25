Нові невідомі БпЛА у Данії літали поблизу військових об'єктів

Невідомі безпілотники над Данією, які помітили увечері-вночі 24-25 вересня, літали у районі розташування військових об’єктів.

Про це повідомляє TV2, пише "Європейська правда".

Як деталізують, біля аеропорту Ольборга розташована база ВПС – основне місце розміщення транспортників C-130 Hercules та CL-604 Challenger. Також поруч – база елітного підрозділу данських ССО Jægerkorps.

В районі міста Скридструп у Південній Ютландії, де теж помітили БпЛА, розташована база, де здійснюється технічне обслуговування данських винищувачів F-16.

Групу безпілотників у цьому регіоні (Есб'єрг, Скридструп, Сондерборг) зафіксували приблизно тоді ж, що й перші біля Ольборга – перед 22 годиною.

TV2

Також з’ясувалось, що на одну годину закривали аеропорт Біллунда. Поліція отримала сповіщення о 4:20 ранку, але присутність безпілотників не підтвердилася і летовище відновило роботу.

Оновлено: У поліції Центральної та Західної Ютландії повідомили, що присутність якогось безпілотника підтвердили також у Хольстебро, де базується драгунський полк Ютландії – єдиний полк данської армії, що має бронетанковий батальйон. БпЛА літав там близько 3:30.

Наразі невідомо, чи це були коптери, чи безпілотники літакового типу.

У зв’язку з подіями міністр оборони Троельс Лунд Поульсен та міністр юстиції Петер Хуммельгорд скоро вийдуть з терміновою пресконференцією.

У зв’язку з переспрямуванням трьох цивільних рейсів, які мали прибути в Ольборг в години закриття повітряного простору, SAS і KLM довелось скасувати два ранкових рейси.

Загалом на ранок усі аеропорти Данії функціонують у звичайному режимі і проблем не очікується.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що через невідомі БпЛА на кілька годин закривали аеропорт міста Ольборг на півночі Данії.

Перед цим пізно увечері 22 вересня загадкові безпілотники на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло. Данська премʼєрка Метте Фредеріксен назвала ці події "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії", і не виключила, що до цього може бути причетна Росія.

У Норвегії після того повідомили про затримання туриста з Азії, який літав дроном над історичним центром Осло. Втім, незрозуміло, чи саме його апарат був єдиною причиною зупинки роботи аеропорту.