Міністр оборони Данії про нові БпЛА: це гібридна атака

В уряді Данії вважають гібридною атакою повторну появу невідомих безпілотників над територією країни, у тому числі поблизу військових об’єктів.

Як повідомляє TV2, пише "Європейська правда", про це на терміновому брифінгу заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Поульсен заявив, що це гібридна атака з використанням різних типів дронів, і йдеться про дії, що становлять загрозу для безпеки Данії.

Він зазначив, що хоча відповідальних за запуск апаратів ще не знайшли, "безперечно, це не виглядає, як якийсь збіг – це виглядає як систематичні дії".

"Усе вказує на те, що діє професійний суб’єкт", – зазначив міністр оборони.

Він сказав, що данська розвідка ретельно стежить за подіями.

"Вже зрозуміло, що ми побачимо більше гібридних інцидентів. Данія має бути ще більш готова протидіяти таким інцидентам у майбутньому – зокрема, на тлі останніх інцидентів в інших європейських країнах", – наголосив Поульсен.

Міністр юстиції Петер Хуммельгор також акцентував на тому, що подіям у Данії передувала низка тривожних інцидентів в інших країнах Європи.

"Мета таких гібридних атак – посіяти страх. Вона для того, щоб створити розкол, щоб злякати нас… Зараз важливіше, ніж будь-коли, щоб ми були згуртовані", – наголосив міністр.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що над територією Данії знову літали невідомі БпЛА – у тому числі біля військових об’єктів. Через них призупиняв роботу аеропорт міста Ольборг на півночі Данії.

Перед цим пізно увечері 22 вересня загадкові безпілотники на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло. Данська премʼєрка Метте Фредеріксен назвала ці події "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії", і не виключила, що до цього може бути причетна Росія.

У Норвегії після того повідомили про затримання туриста з Азії, який літав дроном над історичним центром Осло. Втім, незрозуміло, чи саме його апарат був єдиною причиною зупинки роботи аеропорту.