Міністр оборони Данії визнав проблеми з реакцію на "невідомі безпілотники"

Міністр оборони Данії частково визнав критику за те, як державні служби реагували під час появи невідомих безпілотників над аеропортами і в районі військових об’єктів.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить TV2.

Очільник Міноборони Троельс Лунд Поульсен сказав, що не бачить причин для "нищівної критики" уряду, яку можна було чути напередодні від багатьох коментаторів, але визнав певні проблеми.

"У деяких речах, що сталися з нами за цей тиждень, ми діяли надто повільно – і Збройні сили, і поліція. Але, думаю, ми вже покращили ситуацію і прискорилися. Чи ми ідеальні? Ні", – прокоментував він.

Поульсен продовжив, що вважає несправедливими заяви, що ситуація "не під контролем".

"Якщо критерій – це збити безпілотник – тоді так, ми цього не зробили", – сказав міністр.

На питання, чи має країна технології для протидії подібним атакам, Поульсен відповів, що у Данії "дуже багато технологій".

"Але усе спрацювало недостатньо добре, я не буду цього приховувати", – сказав він.

Пізно ввечері у четвер аеропорт Ольборга знову ненадовго закривали через повідомлення про нібито безпілотник – що у підсумку не підтвердилося.

Поліцію у багатьох районах країни продовжують засипати повідомленнями про ймовірно побачені безпілотники. Жодне з таких повідомлень за 25 вересня не підтвердилося.

Нагадаємо, 24 вересня над територією Данії вдруге за тиждень літали невідомі БпЛА – у тому числі біля військових об’єктів. Через них призупиняв роботу аеропорт міста Ольборг на півночі Данії.

В уряді вважають новий інцидент з БпЛА над Данією гібридною атакою, що має на меті насамперед психологічний вплив, і що зі значною ймовірністю щось подібне повториться. Також посадовці схиляються до думки, що безпілотники підняли у повітря десь неподалік.