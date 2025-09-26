Министр обороны Дании признал проблемы с реакцией на "неизвестные беспилотники"

Министр обороны Дании частично признал критику за то, как государственные службы реагировали во время появления неизвестных беспилотников над аэропортами и в районе военных объектов.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит TV2.

Глава Минобороны Троельс Лунд Поульсен сказал, что не видит причин для "разгромной критики" правительства, которую можно было услышать накануне от многих комментаторов, но признал определенные проблемы.

"В некоторых вещах, которые произошли с нами за эту неделю, мы действовали слишком медленно – и Вооруженные силы, и полиция. Но, думаю, мы уже улучшили ситуацию и ускорились. Идеальны ли мы? Нет", – прокомментировал он.

Поульсен продолжил, что считает несправедливыми заявления, что ситуация "не под контролем".

"Если критерий – это сбить беспилотник – тогда да, мы этого не сделали", – сказал министр.

На вопрос, есть ли у страны технологии для противодействия подобным атакам, Поульсен ответил, что в Дании "очень много технологий".

"Но все сработало недостаточно хорошо, я не буду этого скрывать", – сказал он.

Поздно вечером в четверг аэропорт Ольборга снова ненадолго закрыли из-за сообщения о якобы беспилотнике – что в итоге не подтвердилось.

Полицию во многих районах страны продолжают засыпать сообщениями о предположительно увиденных беспилотниках. Ни одно из таких сообщений за 25 сентября не подтвердилось.

Напомним, 24 сентября над территорией Дании второй раз за неделю летали неизвестные БПЛА – в том числе возле военных объектов. Из-за них приостанавливал работу аэропорт города Ольборг на севере Дании.

В правительстве считают новый инцидент с БПЛА над Данией гибридной атакой, цель которой в первую очередь психологическое воздействие, и что с большой вероятностью нечто подобное повторится. Также чиновники склоняются к мнению, что беспилотники подняли в воздух где-то неподалеку.