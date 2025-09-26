Аеропорт Берліна досі не подолав наслідки масштабної кібератаки

Аеропорт "Берлін-Бранденбург" вже тиждень бореться з наслідками кібератаки на ключову ІТ-систему, ймовірно, на вихідних проблему не вирішать.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як розповів речник берлінського аеропорту, проблеми триватимуть ще кілька днів, отже і на вихідних можливі затримки та поодинокі скасування рейсів.

Коли остаточно будуть подолані наслідки хакерської атаки, речник берлінського аеропорту сказати не зміг.

Система для обслуговування пасажирів і багажу наразі ще не працює. У п'ятницю вже було скасовано три рейси на приліт та три – на виліт. Проте ситуація стабілізується, додав представник аеропорту.

Наразі в аеропорту "Берлін-Бранденбург" працюють 12 співробітників ІТ-провайдера Collins Aerospace, що зазнав кібератаки. Вони намагаються оновити інфіковані комп'ютери.

Масштабна кібератака сколихнула низку європейських аеропортів у суботу, 20 вересня. Вранці 22 вересня в аеропорту Брюсселя попросили авіалінії скасувати половину відправлень, запланованих на цей день.

Хто міг стояти за кібератакою, наразі не повідомляють.

Того ж дня, коли аеропорти отримали проблеми через кібератаку, в аеропорту Дубліна проводили евакуацію через, схоже, фальшиве "замінування".

Пізніше агентство Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA) заявило, що перебої в роботі аеропортів, які вплинули на автоматизовані системи реєстрації в останні дні, були спричинені атакою з використанням шкідливого ПЗ-вимагача.