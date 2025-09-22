В аеропортах Брюсселя, Берліна і Лондона досі долають наслідки кібератаки

У чотирьох аеропортах Європи, які в суботу змушені були вручну реєструвати пасажирів на рейси через масштабну кібератаку, досі тривають проблеми включно зі скасуваннями рейсів.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Після того, як ввечері у п’ятницю хакери втрутилися у системи надавача послуг електронної реєстрації на рейс (check-in) і посадки на борт Collins Aerospace, проблеми в аеропортах тривають.

Найважчим днем була субота 20 вересня. Станом на неділю ситуація у лондонському "Гітроу" і Берліні суттєво покращилася, проте проблеми зі скасуваннями і затримками рейсів ще залишились.

В аеропорту Брюсселя попросили авіалінії скасувати половину відправлень, запланованих на понеділок, 22 вересня. У неділю там скасували 50 з 257 рейсів.

Компанія вранці у понеділок заявила, що тісно співпрацює з усіма чотирма аеропортами, які постраждали, і відновлення функціоналу системи "на фінішній прямій".

Хто міг стояти за кібератакою, наразі не повідомляють.

Того ж дня, коли згадані аеропорти отримали проблеми через кібератаку, в аеропорту Дубліна проводили евакуацію через, схоже, фальшиве "замінування".