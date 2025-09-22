Укр Рус Eng

В аеропортах Брюсселя, Берліна і Лондона досі долають наслідки кібератаки

Новини — Понеділок, 22 вересня 2025, 07:20 — Марія Ємець

У чотирьох аеропортах Європи, які в суботу змушені були вручну реєструвати пасажирів на рейси через масштабну кібератаку, досі тривають проблеми включно зі скасуваннями рейсів.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда". 

Після того, як ввечері у п’ятницю хакери втрутилися у системи надавача послуг електронної реєстрації на рейс (check-in) і посадки на борт Collins Aerospace, проблеми в аеропортах тривають. 

Найважчим днем була субота 20 вересня. Станом на неділю ситуація у лондонському "Гітроу" і Берліні суттєво покращилася, проте проблеми зі скасуваннями і затримками рейсів ще залишились. 

В аеропорту Брюсселя попросили авіалінії скасувати половину відправлень, запланованих на понеділок, 22 вересня. У неділю там скасували 50 з 257 рейсів. 

Компанія вранці у понеділок заявила, що тісно співпрацює з усіма чотирма аеропортами, які постраждали, і відновлення функціоналу системи "на фінішній прямій".

Хто міг стояти за кібератакою, наразі не повідомляють. 

Того ж дня, коли згадані аеропорти отримали проблеми через кібератаку, в аеропорту Дубліна проводили евакуацію через, схоже, фальшиве "замінування". 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Авіарейси кібербезпека
Реклама: