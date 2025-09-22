Агентство ЄС підтвердило, що причиною збоїв у роботі аеропортів стала кібератака

Перебої в роботі аеропортів, які вплинули на автоматизовані системи реєстрації в останні дні, були спричинені атакою з використанням шкідливого ПЗ-вимагача.

Про це заявило агентство Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA), цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У ENISA наголосили на зростаючих ризиках таких атак для критичної інфраструктури та галузей промисловості.

Кілька найбільших аеропортів Європи все ще зіштовхувалися з перебоями в роботі в понеділок, 21 вересня, після того, як хакери вивели з ладу автоматизовані системи реєстрації, надані компанією Collins Aerospace, що вплинуло на десятки рейсів і тисячі пасажирів.

"Правоохоронні органи залучені до розслідування зловмисного програмного забезпечення, яке блокує дані доти, доки жертва не заплатить за відновлення доступу", – повідомило ENISA, не вказавши, звідки походила атака.

Масштабна кібератака сколихнула низку європейських аеропортів у суботу, 20 вересня. Вранці 22 вересня в аеропорту Брюсселя попросили авіалінії скасувати половину відправлень, запланованих на цей день.

Хто міг стояти за кібератакою, наразі не повідомляють.

Того ж дня, коли аеропорти отримали проблеми через кібератаку, в аеропорту Дубліна проводили евакуацію через, схоже, фальшиве "замінування".