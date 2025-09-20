В аеропорту Дубліна евакуювали один з терміналів
В аеропорту Дубліна, столиці Ірландії, оголосили евакуацію в одному з терміналів, пояснивши це безпековими причинами.
Про це повідомляє Irish Times, пише "Європейська правда".
В середині дня 20 вересня адміністрація аеропорту Дубліна несподівано оголосила евакуацію з Терміналу 2 "як запобіжний захід".
Пасажирів спрямували у конкретні локації-місця збору та попередили, що ситуація може спричинити затримки з рейсами. Інших деталей не повідомили, зазначивши лише, що "безпека пасажирів і персоналу є найвищим пріоритетом".
У поліції прокоментували, що їхні співробітники присутні в аеропорту. "Оскільки це триваюча операція, наразі не можемо повідомити більше інформації", – зазначили у коментарі.
З місця повідомляють, що бачили прибуття фахівців-вибухотехніків.
My photos below show the scenes outside T2 as passengers remain outside the terminal area#aviation #avgeek #DublinAirport #Ireland #Travel #Incident #Emergency #Dublin #Airport pic.twitter.com/4KByzOVLer– Shauns_Aviation🇮🇪✈️ (@Shauns_Aviation) September 20, 2025
Нагадаємо, з ночі суботи в аеропортах Берліна, Брюсселя та лондонському "Хітроу", який є великим пересадочним хабом, через кібератаку масштабно порушилися процедури реєстрації на рейс.
10 вересня через безпрецеденте вторгнення російських БпЛА у Польщі багато годин поспіль не приймали і не відправляли рейси чотири аеропорти.