В аеропорту Дубліна евакуювали один з терміналів

В аеропорту Дубліна, столиці Ірландії, оголосили евакуацію в одному з терміналів, пояснивши це безпековими причинами.

Про це повідомляє Irish Times, пише "Європейська правда".

В середині дня 20 вересня адміністрація аеропорту Дубліна несподівано оголосила евакуацію з Терміналу 2 "як запобіжний захід".

Пасажирів спрямували у конкретні локації-місця збору та попередили, що ситуація може спричинити затримки з рейсами. Інших деталей не повідомили, зазначивши лише, що "безпека пасажирів і персоналу є найвищим пріоритетом".

У поліції прокоментували, що їхні співробітники присутні в аеропорту. "Оскільки це триваюча операція, наразі не можемо повідомити більше інформації", – зазначили у коментарі.

З місця повідомляють, що бачили прибуття фахівців-вибухотехніків.

Нагадаємо, з ночі суботи в аеропортах Берліна, Брюсселя та лондонському "Хітроу", який є великим пересадочним хабом, через кібератаку масштабно порушилися процедури реєстрації на рейс.

10 вересня через безпрецеденте вторгнення російських БпЛА у Польщі багато годин поспіль не приймали і не відправляли рейси чотири аеропорти.