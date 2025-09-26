Аэропорт Берлина до сих пор не преодолел последствия масштабной кибератаки

Аэропорт "Берлин-Бранденбург" уже неделю борется с последствиями кибератаки на ключевую ИТ-систему, вероятно, на выходных проблему не решат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Как рассказал представитель берлинского аэропорта, проблемы будут продолжаться еще несколько дней, следовательно и на выходных возможны задержки и единичные отмены рейсов.

Когда окончательно будут преодолены последствия хакерской атаки, представитель берлинского аэропорта сказать не смог.

Система для обслуживания пассажиров и багажа пока еще не работает. В пятницу уже было отменено три рейса на прилет и три – на вылет. Однако ситуация стабилизируется, добавил представитель аэропорта.

Сейчас в аэропорту "Берлин-Бранденбург" работают 12 сотрудников ИТ-провайдера Collins Aerospace, подвергшегося кибератаке. Они пытаются обновить инфицированные компьютеры.

Масштабная кибератака всколыхнула ряд европейских аэропортов в субботу, 20 сентября. Утром 22 сентября в аэропорту Брюсселя попросили авиалинии отменить половину отправлений, запланированных на этот день.

Кто мог стоять за кибератакой, пока не сообщается.

В тот же день, когда аэропорты получили проблемы из-за кибератаки, в аэропорту Дублина проводили эвакуацию из-за, похоже, фальшивого "заминирования".

Позже агентство Европейского Союза по кибербезопасности (ENISA) заявило, что перебои в работе аэропортов, которые повлияли на автоматизированные системы регистрации в последние дни, были вызваны атакой с использованием вредоносного ПО-вымогателя.