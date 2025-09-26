Зеленський: країни НАТО мали б збити російські дрони та літаки-порушники

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що країни НАТО мали б збити всі російські безпілотники та літаки, які порушили їхній повітряний простір.

Про це український президент сказав в інтерв’ю Axios, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський сказав, що вважає "слабкою" реакцію НАТО на низку провокацій з боку Росії.

"Реакція була слабкою. Ось чому він (Владімір Путін. – Ред.) продовжив з іншими країнами", – заявив він.

Зеленський також сказав, що поділяє думку президента США Дональда Трампа про те, що країни НАТО мають збивати ворожі дрони і літаки-порушники.

"Вони мали збивати все. Якщо хтось перебуває на вашій землі і вбиває ваших людей, ви повинні дати відсіч цій людині. Якщо літаки перебувають у вашому просторі, ви маєте їх заблокувати", – додав він.

Зеленський також вважає, що деякі країни бояться відповідати на російські провокації.

"Я думаю, що здебільшого вони…бояться…І я вважаю, що вони мають рацію, бо Росія божевільна", – сказав він.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що підтримує позицію Дональда Трампа про необхідність збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу.

За даними Bloomberg, європейські дипломати попередили Росію, що готові вжити рішучих заходів у відповідь на подальші порушення.