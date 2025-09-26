Зеленский: страны НАТО должны были бы сбить российские дроны и самолеты-нарушители

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что страны НАТО должны сбить все российские беспилотники и самолеты, которые нарушили их воздушное пространство.

Об этом украинский президент сказал в интервью Axios, сообщает "Европейская правда".

Зеленский сказал, что считает "слабой" реакцию НАТО на ряд провокаций со стороны России.

"Реакция была слабой. Вот почему он (Владимир Путин. – Ред.) продолжил с другими странами", – заявил он.

Зеленский также сказал, что разделяет мнение президента США Дональда Трампа о том, что страны НАТО должны сбивать вражеские дроны и самолеты-нарушители.

"Они должны были сбивать все. Если кто-то находится на вашей земле и убивает ваших людей, вы должны дать отпор этому человеку. Если самолеты находятся в вашем пространстве, вы должны их заблокировать", – добавил он.

Зеленский также считает, что некоторые страны боятся отвечать на российские провокации.

"Я думаю, что в основном они... боятся... И я считаю, что они правы, потому что Россия сумасшедшая", – сказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что поддерживает позицию Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство Альянса.

По данным Bloomberg, европейские дипломаты предупредили Россию, что готовы принять решительные меры в ответ на дальнейшие нарушения.