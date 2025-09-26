В Естонії хочуть налагодити виробництво великокаліберних боєприпасів

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур і міністр економіки і промисловості Ерккі Кельдо очікують, що в країні буде налагоджене виробництво великокаліберних боєприпасів.

Про це повідомляє ERR, інформує "Європейська правда".

Зокрема, Певкур розповів, що є низка оборонних компаній, які хотіли б побудувати заводи в Естонії.

"Серед компаній, які висловили бажання розмістити свої виробництва в оборонно-промисловому парку, є і виробники великокаліберних боєприпасів. Найближчим часом ми сподіваємося досягти угоди з цими виробниками, і тоді в Естонії теж з'явиться такий завод", – сказав міністр.

Він не озвучив, що це за компанія, проте додав, що це стане публічним найближчими тижнями.

Ерккі Кельдо наголосив, що чим більше різних підприємств оборонної промисловості з'являться в Латвії та Литві, тим краще для всього регіону.

"Створений під керівництвом Міністерства оборони парк оборонної промисловості також є чудовим прикладом того, що в Естонії незабаром з'являться позитивні новини про інвестиції в оборонну промисловість", – наголосив він.

Напередодні Латвія домовилась з німецьким оборонним концерном Rheinmetall про будівництво заводу з виробництва артилерійських боєприпасів на своїй території.

Також нещодавно писали, що у німецькому місті Веце оборонний підрядник Rheinmetall побудував завод, де будуть виготовлятися деталі фюзеляжу для американського бомбардувальника-невидимки F-35.