В Эстонии хотят наладить производство крупнокалиберных боеприпасов

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и министр экономики и промышленности Эркки Кельдо ожидают, что в стране будет налажено производство крупнокалиберных боеприпасов.

Об этом сообщает ERR, информирует "Европейская правда".

В частности, Певкур рассказал, что есть ряд оборонных компаний, которые хотели бы построить заводы в Эстонии.

"Среди компаний, которые выразили желание разместить свои производства в оборонно-промышленном парке, есть и производители крупнокалиберных боеприпасов. В ближайшее время мы надеемся достичь соглашения с этими производителями, и тогда в Эстонии тоже появится такой завод", – сказал министр.

Он не озвучил, что это за компания, однако добавил, что это станет публичным в ближайшие недели.

Эркки Кельдо отметил, что чем больше различных предприятий оборонной промышленности появятся в Латвии и Литве, тем лучше для всего региона.

"Созданный под руководством Министерства обороны парк оборонной промышленности также является прекрасным примером того, что в Эстонии вскоре появятся положительные новости об инвестициях в оборонную промышленность", – подчеркнул он.

Накануне Латвия договорилась с немецким оборонным концерном Rheinmetall о строительстве завода по производству артиллерийских боеприпасов на своей территории.

Также недавно писали, что в немецком городе Веце оборонный подрядчик Rheinmetall построил завод, где будут изготавливаться детали фюзеляжа для американского бомбардировщика-невидимки F-35.