В молдавской церкви перед выборами нашли склад пропагандистских листовок

Полиция Молдовы сообщила 26 сентября, что обнаружила в церкви города Хынчешты склад предвыборных печатных материалов, содержащих оскорбительные высказывания в адрес госучреждений, а также призывы к ненависти на религиозной почве.

Об этом сообщило издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Правоохранители отметили, что листовки напечатали сторонники определенной политической партии, но не указали какой именно. Все материалы конфисковали, проводится расследование.

В полиции сообщили, что изъяли со склада в церкви в Хынчештах 11 пакетов по 100 листовок в поддержку одного из кандидатов на парламентских выборах.

При этом материалы также содержали оскорбительные высказывания в адрес госструктур, сообщения, разжигающие ненависть на религиозной почве, и пропаганду.

По информации правоохранителей, священнослужители церкви намеревались раздать эти листовки прихожанам.

Правоохранители также отметили, что конфисковали аналогичные материалы три дня назад в подпольной типографии в Кишиневе.

Тогда же полиции удалось задержать двух подозреваемых в производстве нелегальных материалов – двух мужчин 36 и 48 лет из района Окница. Они признали, что тиражи предназначались для распространения в северных районах страны.

Руководил процессом, по их словам, религиозный лидер из этого региона, связанный с митрополией Молдовы, который поддерживает одну из партий, участвующих в выборах.

Агентство Reuters накануне опубликовало большой материал о том, как православных священников из Молдовы приглашали в Россию и пытались вовлечь в системную пропаганду в интересах Москвы.

Парламентские выборы в Молдове состоятся в воскресенье, 28 сентября.

Об угрозах, которые несут Украине результаты парламентских выборов в Молдове, и о вероятных сценариях читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко – Додон и ультраправые на службе Кремля: кто может выиграть в Молдове и чем это грозит Украине.