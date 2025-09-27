На заході Естонії знайшли уламок дрона іноземної держави

В Естонії в суботу вранці місцевий житель виявив на території природоохоронної зони Луйтемаа в Пярнуському повіті уламок дрона.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує ERR.

За попередньою інформацією, йдеться про частину великого безпілотника, яку могло прибити до берега з моря.

На місці працюють Поліція безпеки (КаПо), Департамент поліції і прикордонної охорони та Рятувальний департамент, які займаються збором доказів того, як деталь дрона іноземної держави опинилася на естонському узбережжі і за яких обставин потрапила в море, передає преслужба КаПо.

На цей момент відсутні відомості, які підтверджують, що дрон перебував у повітряному просторі Естонії або зазнав тут аварії.

За наявними даними, дрон не містив вибухових речовин. Проте КаПо перевіряє обставини події в рамках кримінального провадження, розпочатого в 2022 році, щоб зібрати докази агресії Росії проти України.

Нагадаємо, робота Вільнюського аеропорту була двічі тимчасово призупинена 26 вересня – ймовірно, через дрони неподалік.

27 вересня Данія повідомила про нові прольоти дронів біля військових об'єктів.

Деталі читайте у статті: як дрони дісталися стратегічних об'єктів та як відповість країна НАТО