На западе Эстонии нашли обломок дрона иностранного государства

В Эстонии в субботу утром местный житель обнаружил на территории природоохранной зоны Луйтемаа в Пярнуском уезде обломок дрона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

По предварительной информации, речь идет о части большого беспилотника, которую могло прибить к берегу из моря.

На месте работают Полиция безопасности (КаПо), Департамент полиции и пограничной охраны и Спасательный департамент, которые занимаются сбором доказательств того, как деталь дрона иностранного государства оказалась на эстонском побережье и при каких обстоятельствах попала в море, передает пресс-служба КаПо.

На данный момент отсутствуют сведения, подтверждающие, что дрон находился в воздушном пространстве Эстонии или потерпел здесь аварию.

По имеющимся данным, дрон не содержал взрывчатых веществ. Однако КаПо проверяет обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого в 2022 году, чтобы собрать доказательства агрессии России против Украины.

Напомним, работа Вильнюсского аэропорта была дважды временно приостановлена 26 сентября – вероятно, из-за дронов неподалеку.

27 сентября Дания сообщила о новых пролетах дронов возле военных объектов.

Детали читайте в статье: как дроны добрались до стратегических объектов и как ответит страна НАТО