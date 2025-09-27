Данія повідомила про нові прольоти дронів біля військових об'єктів

Минулого вечора невідомі безпілотники знову були помічені поблизу військових об'єктів у Данії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило в суботу Міністерство оборони Данії, інформує телерадіокомпанія DR.

Дрони були помічені біля кількох військових об’єктів, однак військове командування не стало розкривати, де саме і скільки дронів зафіксували.

Відомо, що було задіяно кілька підрозділів Збройних сил для реагування на ці інциденти, але військові не уточнюють, що саме мається на увазі під "реагуванням". Міністерство оборони відмовилося коментувати інциденти і переадресувало питання до Збройних сил.

Одним із місць, де зафіксували незаконну активність дронів, була військова авіабаза Каруп, головна авіабаза Королівських ВПС Данії, повідомляє DR. Там дрони перебували в повітрі як над територією авіабази, так і за межами її огорожі.

За словами представника поліції Центральної та Західної Ютландії, близько 20-ї години в районі спостерігали від одного до двох дронів. На певний час повітряний простір було закрито для цивільної авіації, але це не мало великого практичного значення, оскільки наразі в Карупі немає цивільних авіарейсів.

Поліція співпрацює з армією у цій справі і просить свідків, які могли щось бачити у п’ятницю ввечері біля авіабази, повідомити про це.

Авіабаза є найбільшим військовим робочим місцем країни з приблизно 3 500 співробітниками. На базі присутні й сухопутні війська, і військово-повітряні сили, і військово-морські сили.

Авіабаза також має всі вертольоти Збройних сил, відповідає за контроль повітряного простору та є місцем розташування сержантської школи ВПС.

Аеропорт Копенгагена, найзавантаженіший у скандинавському регіоні, був закритий на кілька годин в понеділок, оскільки в його повітряному просторі було помічено кілька великих дронів.

П'ять менших аеропортів, як цивільних, так і військових, також були тимчасово закриті в наступні дні.

Данська влада назвала ці вторгнення "гібридними атаками", а прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен на початку цього тижня заявила, що це "найсерйозніша атака на критичну інфраструктуру Данії на сьогодні".

Нічні польоти дронів стали лише останніми прикладами підозрілої активності в данському повітряному просторі, яка останніми днями призвела до закриття повітряного простору та аеропортів по всій країні й змусила данську владу та уряд перейти в режим підвищеної готовності.

Наразі невідомо, чи є останні спостереження дронів прикладами гібридних атак, від яких, за словами данської влади, постраждала Данія.

