Аеропорт Вільнюса двічі зупиняв роботу  у п’ятницю через ймовірні дрони

Робота Вільнюського аеропорту була двічі тимчасово призупинена 26 вересня – ймовірно, через дрони неподалік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Повітряний простір було закрито близько 19:14. Діяльність летовища відновили через пів години, о 19:37.

"Можливо, були зафіксовані дрони, тому повітряний простір був тимчасово закритий, і один літак затримався з вильотом", – повідомила BNS представниця компанії "Литовські аеропорти" Раса Петраускайте.

За її словами, через літаючі об'єкти був відкладений рейс польських авіаліній LOT.

Як повідомив агентству BNS черговий представник поліції Вільнюського повіту, о 19:17 було отримано повідомлення про безпілотний літальний апарат, що літав над вулицею Гелуну, але після прибуття на місце співробітники нічого не виявили.

За словами Петраускайте, раніше у п’ятницю стався ще один схожий інцидент: через ймовірний політ дронів робота аеропорту була порушена близько полудня.

"Всі наші колеги в аеропорту поставлені до відома… ситуація перебуває під наглядом", – заявила представниця компанії "Литовські аеропорти".

Через можливий проліт дрона Вільнюський аеропорт призупиняв роботу і в четвер, 25 вересня.

Подібні інциденти з дронами стали відбуватись усе частіше в останні тижні, зокрема у Данії.

У ніч на п'ятницю над шведським архіпелагом Карлскруна помітили невідомі дрони.

Деталі читайте у статті: як дрони дісталися стратегічних об'єктів та як відповість країна НАТО